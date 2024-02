Castrol India Limited est une entreprise de lubrifiants. La société a pour principale activité la fabrication et la commercialisation de lubrifiants automobiles et industriels et de services connexes. Ses segments géographiques comprennent l'Inde et l'extérieur de l'Inde. Elle fournit une gamme d'huiles et de fluides pour moteurs de voitures, qui comprend des huiles pour moteurs, des lubrifiants pour essieux, des fluides pour freins, des fluides pour transmission automobile et des graisses. Sa gamme d'huiles et de fluides pour motos comprend des huiles moteur, des liquides de frein, des lubrifiants pour chaînes, des huiles de fourche, des graisses, des huiles de pointe pour motos et des huiles pour engrenages. Les marques de la société comprennent Castrol CRB, Castrol GTX, Castrol Activ, Castrol MAGNATEC et Castrol VECTON. La société dessert divers secteurs, tels que la construction automobile, l'exploitation minière, les machines et l'énergie éolienne. La société possède un réseau de fabrication et de distribution en Inde avec trois usines de mélange et un réseau de distribution d'environ 350 distributeurs qui atteignent les consommateurs et les clients par le biais de plus de 1 00 000 points de vente au détail.