Ceconomy AG est une société basée en Allemagne dont l'activité principale est la vente au détail de produits électroniques grand public. La société exploite plusieurs marques, dont MediaMarkt, Saturn, RMG, Deutsche Technikberatung et JUKE. Les marques MediaMarkt et Saturn exploitent des chaînes de vente au détail de téléviseurs, d'ordinateurs personnels et de tablettes, de smartphones, de consoles, de jeux vidéo, de lecteurs de musique, d'appareils ménagers, de petits appareils de cuisine, d'équipements de plein air, de drones et d'appareils de navigation. Le Retail Media Group (RMG) développe des campagnes publicitaires en ligne personnalisées basées sur des données anonymes relatives aux visiteurs et aux achats. Deutsche Technikberatung fournit une assistance professionnelle pour l'installation, la connexion et le dépannage d'appareils électroniques. La marque JUKE ! exploite une plateforme numérique qui publie des chansons, des films, des jeux et des livres électroniques.

Secteur Détaillant ordinateurs et électroniques