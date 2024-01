Cella Space Limited est une société d'entreposage basée en Inde. La société est principalement engagée dans la logistique, les parcs industriels et les parcs logistiques (l'activité logistique). Elle s'occupe également de la construction et de la location d'entrepôts. Ses filiales comprennent Sree Kailas Palchuram Hydro Power Limited, Sree Adi Sakthi Mukkuttathode Hydro Power Limited et Jalashaayi Alamparathode Hydro Power Limited.

Secteur Frêt aérien et logistique