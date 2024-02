CellaVision AB est une société basée en Suède, active dans le secteur des technologies médicales. La société développe et vend des solutions numériques pour la microscopie médicale, ainsi que des produits permettant l'analyse des cellules sanguines et le diagnostic morphologique. Le portefeuille de produits de CellaVision AB se compose d'analyseurs pour l'analyse automatisée de la microscopie médicale et d'applications logicielles conçues pour l'accès à distance, les tests de compétence et l'éducation. Les analyseurs comprennent des marques telles que CellaVision DM96 et CellaVision DM1200, tandis que les applications logicielles sont divisées entre CellaVision Body Fluid Application, CellaVision Remote Review Software et CellaVision Competency Software, entre autres. La société exploite quatre filiales, basées en Suède, au Canada, aux États-Unis et au Japon. En juin 2014, CellaVision AB a acquis la plateforme technologique de Clear Lake Medical Foundation.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés