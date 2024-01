Communiqué officiel de CELYAD ONCOLOGY SA

Trois piliers principaux pour libérer le potentiel des plateformes technologiques propriétaires et de la propriété intellectuelle : Une plateforme technologique exclusive sans édition de génome basée sur le multiplexage de séquences dérivées de petits acides ribonucléiques en petits épingle à cheveux (shRNA) afin d'élargir les capacités des CAR-T. Des cibles différenciées pour élargir la gamme d'indications et le développement de CAR-Ts multispécifiques pour surmonter les principales limitations des thérapies CAR-T actuelles Un portefeuille de propriété intellectuelle solide et étendu

Regulatory News:

Celyad Oncology (Euronext: CYAD) (la “Société”), publie aujourd'hui une mise à jour de ses activités pour le quatrième trimestre fiscal 2023, ainsi que ses perspectives pour l’année 2024.

Michel Lussier, Chief Executive Officer par intérim de Celyad Oncology, a commenté : “2023 a été une année très importante pour Celyad Oncology, après les changements survenus en 2022. Notre équipe de recherche a fait des progrès remarquables pour élargir la gamme d'indications cancéreuses potentiellement ciblées par les cellules T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T) et pour mieux combattre les principales limites des thérapies CAR T actuelles. Nous avons partagé de nouvelles données lors de plusieurs conférences scientifiques et commerciales tout au long de l'année, et nous avons également publié dans des revues scientifiques évaluées par les pairs à fort impact. Nous sommes impatients de voir l'impact de nos efforts pour libérer la puissance de notre propriété intellectuelle et rester à la pointe du développement des cellules CAR-T de nouvelle génération.”

Principaux développements de l'entreprise en 2023

Le 24 août 2023, la Société a annoncé avoir obtenu des engagements de Fortress, Tolefi et d'autres actionnaires historiques pour souscrire à une augmentation de capital pouvant atteindre 9,8 millions d'euros en 2 tranches :

Une première tranche de 2,0 millions d'euros a déjà été versés dans le cadre du capital autorisé en date du 4 septembre 2023 ; et

Une deuxième tranche souscrite par Fortress a été approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2023. Suite à ce placement privé, la Société estime que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie devraient être suffisants, sur la base du périmètre actuel des activités, pour financer ses dépenses d'exploitation et d'investissement jusqu'au second trimestre de 2025.

Principaux évènements opérationnels en 2023

Technologie de multiplexage de petits acides ribonucléiques en épingle à cheveux (shRNA) sans édition de génome - Tout au long de l'année 2023, nous avons recueilli et présenté des données validant notre approche de multiplexage de shRNAs:

Nous avons développé un groupe chimérique de micro-ARN (miRNA) pour permettre le multiplexage des shRNA, conçu pour une régulation à la baisse facile, efficace et modulable de jusqu’à quatre gènes cibles simultanément dans les cellules CAR-Ts;

Des résultats détaillant les aspects techniques de notre approche de multiplexage des shRNA ont été publiés dans Molecular Therapy - Nucleic Acids (Mol Ther Nucleic Acids. 2023, 34:102038). Cette publication a suscité beaucoup d'intérêt de la part de la communauté scientifique et a fait l’objet d’un commentaire éditorial le même volume du journal scientifique (Mol Ther Nucleic Acids. 2023, 34:102077);

Des données supplémentaires démontrant la faisabilité de cette approche dans le contexte des thérapies cellulaires allogéniques ou dans le but de créer des thérapies capables de surmonter les effets coinhibiteurs des marqueurs d'épuisement ont été présentées lors de plusieurs conférences scientifiques. Les posters sont disponibles sur le site web de l'entreprise, à l'adresse https://celyad.com/our-science-technology/publications/ .

Plateforme de CAR-Ts multispécifiques basés sur le récepteur NKG2D - En 2023, nous avons compilé et présenté des données validant notre approche de cellules CAR T multispécifiques ciblant les ligands NKG2D (NKG2DL):

Nous avons développé différentes cellules CAR-T multispécifiques CD19/NKG2DL, BCMA/NKG2DL et PSMA/NKG2DL, utilisant à la fois des constructions en tandem - qui englobent le domaine extracellulaire du récepteur naturel NKG2D fusionné à un scFv ciblant CD19, BCMA ou PSMA, ou des constructions à double ciblage - qui coexpriment le CAR basé sur NKG2D et un CAR anti-CD19, anti-BCMA ou anti-PSMA, respectivement;

Nos données apportent la preuve de concept que les NKG2DL sont des cibles précieuses dans une approche CAR multispécifique et démontrent que nos cellules CAR T multispécifiques CD19/NKG2DL sont très efficaces pour contrer les rechutes dues à la perte de l'antigène CD19 in vivo. Les données in vitro générées avec les cellules CAR T multispécifiques BCMA/NKG2DL et PSMA/NKG2DL valident cette approche dans d'autres indications hématologiques et tumeurs solides. Les posters sont disponibles sur le site web de l'entreprise, à l'adresse https://celyad.com/our-science-technology/publications/ .

Principaux éléments financiers

Au 31 décembre 2023, la Société disposait de trésorerie et équivalents de trésorerie de 3,0 millions d'euros et des placements de trésorerie de 4.0 millions d'euros. La Société prévoit que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie ainsi que ses placements de trésorerie devraient être suffisants pour financer les dépenses opérationnelles et les besoins en dépenses d'investissement jusqu'au deuxième trimestre de 2025. Dès lors la Société continue de projeter que sa trésorerie et équivalents de trésorerie existants seront suffisants pour financer ses dépenses d'exploitation et d'investissement estimées au-delà des 12 prochains mois au moins à compter de la date de ce communiqué de presse.

Perspectives pour 2024

Plus de données et de preuves dans le contexte de la plateforme de CAR-Ts multispécifiques et de l’approche de multiplexage de shRNAs seront communiquée durant la première moitié de 2024, avec pour objectif de développer les produits afin qu’ils soient prêts pour un potentiel lancement d’essais cliniques soit par la Société et/ou par le biais de partenariats stratégiques;

Celyad Oncology participera au 7ème sommet CAR-TCR Europe à Londres, Royaume-Uni (du 27 au 29 février 2024), le forum incontournable pour échanger et rester à la pointe des innovations dans le domaine des thérapies cellulaires.

Calendrier Financier 2024

5 Avril 2024 Résultats financiers annuels de l’année 2023 6 Mai 2024 Assemble générale annuelle des actionnaires 6 Août 2024 Résultats intermédiaires du premier semestre de 2024

Ce calendrier financier est communiqué à titre d’indication uniquement et peut être sujet à modifications.

À propos de Celyad Oncology

Celyad Oncology est une société de biotechnologie de pointe qui se consacre à la découverte et à l'avancement de technologies révolutionnaires pour les thérapies à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T). Son principal objectif est de pleinement exploiter le potentiel de ses plateformes technologiques exclusives et de sa propriété intellectuelle, afin de permettre de développer des thérapies CAR-Ts de nouvelle génération. Ce faisant, Celyad Oncology vise à maximiser l'impact de ses produits innovants et à redéfinir l'avenir des thérapies CAR-T. Celyad Oncology est basée à Mont-Saint-Guibert, Belgique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.celyad.com.

Déclarations prospectives de Celyad Oncology

Le présent communiqué peut contenir des déclarations prospectives, au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, y compris la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et ses amendements, dont notamment des déclarations concernant les croyances et les attentes concernant le modèle actualisé de stratégique d'entreprise, y compris les avantages potentiels associés, les transactions et les partenariats, les déclarations concernant la valeur potentielle de la propriété intellectuelle de la Société et les déclarations concernant la poursuite de l'existence de la Société, sa trésorerie et ses liquidités. Les mots « sera », « potentiel », « continue », « cible », “prévoit,” “devrait” et expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots d'identification. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont basées sur les attentes et les convictions actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et de facteurs importants qui pourraient entraîner les événements réels, les résultats, la situation financière, la performance ou les réalisations de Celyad Oncology à différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les risques liés à l'incertitude significative quant à la capacité de la Société à poursuivre son exploitation; la capacité de la Société à réaliser les avantages attendus de sa stratégie d’entreprise mise à jour; la capacité de la Société à développer ses actifs de propriété intellectuelle et à conclure des partenariats avec des tiers; la capacité de la Société à faire respecter ses brevets et autres droits intellectuels; la possibilité que la Société puisse enfreindre les brevets ou droits de propriété intellectuelle d’autrui et soit tenue de se défendre contre des poursuites en matière de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle; la possibilité que la Société ne puisse pas se défendre avec succès contre des réclamations pour contrefaçon de brevet ou d’autres poursuites en matière de droits de propriété intellectuelle, ce qui pourrait entraîner des demandes substantielles de dommages-intérêts contre la Société; la possibilité que la Société soit impliquée dans des poursuites pour protéger ou faire respecter ses brevets, ce qui pourrait être coûteux, long et infructueux; la capacité de la Société à protéger ses droits de propriété intellectuel dans le monde entier; la possibilité que les brevets détenus par la Société soient jugés invalides ou inapplicables; et d'autres risques identifiés dans les dépôts et rapports de Celyad Oncology auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, y compris dans le dernier rapport annuel du formulaire 20-F déposé auprès de la SEC et dans les documents et rapports ultérieurs de Celyad Oncology. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à compter de la date de publication de ce présent document et les résultats réels de Celyad Oncology peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Celyad Oncology décline expressément toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives dans ce document afin de refléter tout changement dans ses attentes à cet égard ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels une telle déclaration est basée, sauf si la loi ou la réglementation l'exige.

Source: Celyad Oncology SA

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240116124370/fr/