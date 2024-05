Centerspace est une société d'investissement immobilier. La société se concentre sur la propriété, la gestion, l'acquisition, le développement et le redéveloppement de communautés d'appartements. La société possède environ 72 communautés d'appartements comprenant 13 088 logements situés dans le Colorado, le Minnesota, le Montana, le Nebraska, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud. La société exerce ses activités quotidiennes principalement par l'intermédiaire de sa société d'exploitation, Centerspace, LP (la société d'exploitation). Le portefeuille de communautés d'appartements de la société comprend 71 France, Alps Park Apartments, Arcata Apartments, Ashland Apartment Homes, Avalon Cove Townhomes, Burgundy & Hillsboro, Canyon Lake Apartments, Castlerock Apartment Homes, Cottonwood Apartment Homes, Country Meadows Apartment Homes, Deer Ridge Apartment Homes, Grand Gateway Apartment Homes, Homestead Garden Apartments, Silver Springs Apartment Homes, et Rimrock West Apartments, parmi d'autres.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel