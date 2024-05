Centurion Corporation Limited est une société holding d'investissement basée à Singapour. La société est engagée dans la fourniture de services de gestion. Elle exerce ses activités dans trois secteurs : Logement des travailleurs, Logement des étudiants et Autres. Le secteur de l'hébergement des travailleurs est engagé dans la fourniture d'hébergement en dortoir et de services pour les travailleurs. Le secteur des logements pour étudiants se concentre sur la fourniture de logements et de services pour les étudiants. Le secteur Autres comprend la fabrication et la vente de supports de stockage optique et d'autres produits commerciaux. Il comprend cinq zones géographiques principales : Singapour, Australie, Malaisie, Royaume-Uni et autres pays. Les filiales de la société comprennent Centurion Dormitory Venture Pte. Ltd, Centurion Dormitories Sdn Bhd, Centurion Overseas Investments Pte. Ltd, Centurion Overseas Ventures Ltd, Centurion Overseas Investments (II) Pte. Ltd, Centurion Overseas Investments (JS A) Ltd et autres.

Secteur Développement et opérations immobilières