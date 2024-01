CGI Inc. est une entreprise canadienne de services-conseils en technologies de l'information (TI) et en affaires. L'entreprise offre un portefeuille complet de services, allant de la consultation stratégique en TI et en affaires à l'intégration de systèmes, en passant par les services de gestion des TI et des processus d'affaires et les solutions en matière de propriété intellectuelle. Ses segments comprennent l'Europe occidentale et méridionale (principalement la France, l'Espagne et le Portugal) ; les États-Unis (U.S.) Commercial and State Government ; le Canada ; U.S. Federal ; la Scandinavie et l'Europe centrale (Allemagne, Suède et Norvège) ; le Royaume-Uni (U.K.) et l'Australie ; la Finlande, la Pologne et les pays baltes ; l'Europe du Nord-Ouest et du Centre-Est (principalement les Pays-Bas, le Danemark et la République tchèque) ; et les centres d'excellence de livraison mondiale de l'Asie-Pacifique (principalement l'Inde et les Philippines) (Asie-Pacifique). La société se spécialise également dans la transformation numérique, l'analyse de données et les services gérés à Miami. La société travaille avec ses clients grâce à un modèle de relations locales complété par un réseau de livraison mondial.

Secteur Services et conseils en informatique