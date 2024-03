Champion Iron Limited est une société d'exploration et de développement du minerai de fer basée en Australie. Les principales activités de la société comprennent la production de concentré de minerai de fer à haute teneur et le développement et l'exploration de ses propriétés de minerai de fer dans les provinces du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador, dans la région de la fosse du Labrador, au Canada. La société, par l'intermédiaire de sa filiale Minerai de fer du Québec Inc. possède et exploite le complexe minier du lac Bloom, situé à l'extrémité sud de la fosse du Labrador, à environ 13 kilomètres (km) au nord de Fermont, au Québec. Outre le lac Bloom, la société possède un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la fosse du Labrador, notamment le projet Kamistiatusset, situé à quelques kilomètres au sud-est du lac Bloom, et le projet de minerai de fer Consolidated Fire Lake North, situé à environ 40 kilomètres au sud du lac Bloom. Elle vend son concentré de minerai de fer dans le monde entier à des clients en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde et au Canada.

Secteur Acier