Chanjet Information Technology Company Limited est engagée dans la fourniture de services financiers et de gestion aux PME (petites et moyennes entreprises) via la technologie Internet. Les filiales de la société comprennent Chanjet Information Technology (Hong Kong) Limited, Chanjet Information Technology Corporation et Chanjet Payment. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société est également engagée dans la vente de logiciels et de matériel informatique, le développement technique de logiciels informatiques et le paiement par internet.

Secteur Logiciels