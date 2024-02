Check Point Software Technologies Ltd. est le leader mondial de la sécurisation des réseaux Internet. Le groupe développe et commercialise des logiciels destinés à sécuriser et à gérer les infrastructures Internet, Intranet et Extranet des entreprises (pare-feu, anti-virus, contrôle d'accès, gestion des adresses électroniques, etc.). Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services (41,4%) : prestations d'actualisation des logiciels, de conseil, de maintenance et d'assistance ; - vente d'abonnements (34,9%) ; - vente de produits et de licences (23,7%). La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique (42,6%), Europe-Moyen Orient-Afrique (45,3%) et Asie-Pacifique (12,1%).

Secteur Logiciels