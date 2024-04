Chongqing Brewery Co Ltd est une société chinoise dont l'activité principale est la fabrication et la vente de produits de la bière. Les principaux produits de la société comprennent des bières de marques internationales et locales. Les marques internationales comprennent principalement Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, Grimbergen, Brooklyn, Somersby et d'autres. Les marques locales comprennent principalement Wusu, Chongqing, Shancheng, Xixia, Dali, WFSM, Jing-A et d'autres. L'entreprise exerce principalement ses activités sur le marché intérieur, avec pour principaux marchés le nord-ouest, le centre et le sud de la Chine.

Secteur Brasseurs