Chrysos Corporation Limited est une société australienne qui développe et fournit des technologies minières. La société associe la science et les logiciels pour créer des solutions technologiques destinées à l'industrie minière mondiale. Le produit phare de la société, PhotonAssay, est une solution d'analyse qui fournit une analyse précise de l'or, de l'argent, du cuivre et d'autres éléments. PhotonAssay remplace les essais pyrognostiques sur site et en laboratoire. La technologie PhotonAssay provoque l'excitation des noyaux atomiques, ce qui permet d'améliorer l'analyse de l'or, de l'argent, du cuivre et d'autres éléments en seulement deux minutes. La société opère en Australie, en Amérique du Nord et en Afrique.