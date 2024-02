City Chic Collective Limited est un détaillant omnicanal mondial spécialisé dans les vêtements, les chaussures et les accessoires pour femmes de grande taille. Les marques de la société comprennent City Chic, Avenue, CCX, Hips & Curves, Fox & Royal et Navabi. City Chic et CCX s'adressent aux femmes de grande taille et son modèle omnicanal comprend un réseau de 88 magasins en Australie et en Nouvelle-Zélande (ANZ) et des sites web opérant en ANZ, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Navabi et Avenue s'adressent à une clientèle du segment conservateur. Hips & Curves et Fox & Royal sont des marques intimes en ligne. La société possède la place de marché en ligne Navabi, basée en Europe, et vend également son ensemble de marques par l'intermédiaire de places de marché tierces et de partenaires grossistes en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Europe et au Moyen-Orient. Les ventes au Royaume-Uni se composent de ventes en ligne et de ventes en gros ; les ventes en Europe se font uniquement en ligne ; et les ventes au Moyen-Orient se font uniquement en gros.

Secteur Détaillant habillement et accessoires