Clariane : Scor, TotalEnergies... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

Le 06 février 2024 à 08:53 Partager

Clariane

Clariane cède sa participation de 50% dans un portefeuille immobilier aux Pays-Bas à son partenaire Aedifica. Cette opération, dont la valeur contractuelle totale de cession s'élève à environ 25 millions d'euros, s'inscrit dans la politique de désendettement du groupe. Dans le cadre du développement du groupe aux Pays-Bas, Clariane et Aedifica ont conclu en 2020 un accord de partenariat et de co-investissement prévoyant la construction de six établissements de soin et d'hébergement pour personnes âgées, pour une capacité totale de 235 lits. Ces immeubles ont été livrés entre 2022 et 2023.



Delfingen

Delfingen, équipementier automobile spécialiste des solutions de protection des réseaux embarqués et des tubes pour transfert de fluides, affiche un chiffre d'affaires en croissance de 4,5% à 107,8 millions d'euros au quatrième trimestre 2023. Le chiffre d'affaires s'élève sur l'année 2023 à 456,7 millions d'euros, en croissance de 9,5%. Le groupe abaisse a environ 6% son objectif de marge opérationnelle courante pour 2023, contre 6,5 % fixé initialement, du fait d'une plus faible activité en fin d'année. Le résultat opérationnel courant serait néanmoins en hausse de 30% sur un an.



McPhy Energy

En 2023, McPhy Energy a généré un chiffre d'affaires de 18,8 millions d'euros, en progression de 17% par rapport à 2022. Il est conforme à l'objectif de croissance à deux chiffres donné lors de la publication des résultats semestriels. Le chiffre d'affaires a bénéficié d'une accélération au second semestre, en comparaison du premier semestre, soutenue notamment par la consommation du backlog. Ses ventes ont été tirées par l'activité électrolyseurs : hausse de 25% à 13,7 millions d'euros.



Neoen

Neoen, producteur mondial d'énergie exclusivement renouvelable, a finalisé le financement conjoint de la seconde tranche de son parc éolien de Goyder South Stage 1 (203 MW) et de sa Blyth Battery (238,5 MW / 477 MWh). Ces deux actifs fourniront en continu (contrat baseload), à partir de juillet 2025, 70 MW d'électricité verte à BHP, l'un des plus grands groupes miniers au monde, pour couvrir la moitié de la consommation électrique de la mine d'Olympic Dam, en Australie-Méridionale.



Scor

Comme annoncé lors de la présentation de son plan stratégique Forward 2026 en septembre 2023, Scor affiche une croissance de son activité P&C sur ses lignes cibles tout en construisant un portefeuille équilibré et résilient, dans un marché qui continue à être porteur. Lors des renouvellements de janvier 2024, Scor affiche une croissance d'EGPI (Estimation de revenu brut des primes par année de souscription) de 13,6 %, dépassant l'hypothèse moyenne du plan stratégique Forward 2026.



Stellantis

Stellantis annonce qu'à compter de lundi 5 février, Vincent Rolinet est nommé directeur d'Opel France, succédant à Igor Dumas. Vincent Rolinet sera rattaché à Christophe Musy, directeur Stellantis France et fera partie du comité de direction. Âgé de 43 ans, Vincent Rolinet est diplômé en 2004 de l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ParisTech). Il occupe depuis 2021 le poste d'AOM (area operations manager), toujours pour la marque DS, sur le périmètre Belux, Allemagne, Autriche et Italie après avoir été directeur des ventes de la marque à partir de 2015.



TotalEnergies

TotalEnergies a détaillé ses principales contributions et engagements en France. Le groupe pétrolier indique qu'il versera 320 millions d'euros d'impôt sur les bénéfices et taxe de solidarité sur l'électricité au titre de 2023 en France. "Si l'on ajoute les autres impôts, taxes et les cotisations sociales patronales payées sur les salaires de nos 35 000 salariés en France, cela représente une contribution de plus de 2 milliards d'euros aux finances publiques", précise le groupe.



Veom

Au quatrième trimestre 2023, Veom Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7,28 millions d'euros, en recul de 19%. Le spécialiste de la maison intelligente a été pénalisé par le recul de la division Chacon & DIO Home, dont les revenus ont chuté de 32% à 4 millions d'euros. Veom Group met en cause un "important effet de base". Chacon & DIO Home avait enregistré une croissance de 20% au quatrième trimestre 2022. La division Cabasse Audio a pour sa part affiché une croissance de 7%, avec un volume d'affaires de 3,25 millions d'euros.



Visiomed

Visiomed annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions, après celui mis en place en avril 2023. Le pourcentage de rachat maximum autorisé est de 10% du capital soit près de 29,248 millions d'actions, et le prix d'achat unitaire maximum est fixé à 1,50 euro, soit un montant théorique maximum consacré au programme de rachat, s'élevant à 43,87 millions d'euros. Le programme sera mis en place jusqu'au 14 décembre 2024, avec prorogation de la politique de rachat d'actions par la mise en place d'un nouveau programme soumis à la prochaine assemblée générale extraordinaire.



Waga Energy

Waga Energy Inc., filiale américaine du groupe Waga Energy, a conclu un financement de 60 millions de dollars avec le gestionnaire d'actifs Eiffel Investment Group pour financer la construction de quatre unités de production de biométhane aux États-Unis. Il s'agit du premier financement obtenu par Waga Energy aux États-Unis. Cette opération a pour objet le financement des quatre premiers projets de Waga Energy aux États-Unis, dont l'unité Wagabox du Comté de Steuben à Bath (État de New York).