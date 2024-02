CMC Corporation est un intégrateur de systèmes informatiques basé au Vietnam qui fournit des services de conception de systèmes informatiques et des services connexes, notamment le développement de logiciels personnalisés, ainsi que des services de télécommunications intégrés, tels que des services de centres de données et des services de voix sur IP (VoIP). La société est également impliquée dans la fabrication, le commerce et la réparation d'ordinateurs, d'équipements de bureau et d'autres produits technologiques. Les autres opérations comprennent les activités immobilières et l'offre de services de formation informatique. Le 16 juin 2014, la société a annoncé qu'elle avait créé le CMC Institute of Research and Development.

Secteur Services et conseils en informatique