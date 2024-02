(Alliance News) - Live Co Group PLC a déclaré mardi qu'il n'était pas certain de pouvoir poursuivre son activité, malgré des mesures de réduction des coûts importantes entre 2022 et 2023.

Mardi, le groupe de divertissement et d'événements en direct basé à Surrey a publié ses résultats pour les six mois jusqu'à juin 2023, ainsi que les résultats en retard pour les 12 mois terminés le 31 décembre 2022.

Malgré une année 2022 "mitigée", en raison de l'annulation et du report d'événements, les recettes du groupe Live Co ont augmenté de 79 % pour atteindre 4,8 millions de livres sterling, contre 2,7 millions de livres sterling en 2021.

Cependant, le groupe a subi une perte nette de 9,7 millions de livres sterling pour l'année, ce qui représente une augmentation par rapport à la perte de 3,3 millions de livres sterling en 2021. Cette perte comprend une charge de dépréciation de 4,1 millions de livres sterling liée au goodwill résultant de l'acquisition en 2017 de Parallel Live Group et de l'acquisition en 2022 de StART.Art Global Ltd, une plateforme de vente d'œuvres d'art dans laquelle Live Co détient une participation de 20 %.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement s'est élevé à une perte de 2,2 millions de livres sterling en 2022 avant éléments exceptionnels, contre 1,7 million de livres sterling un an plus tôt.

Au 31 décembre 2022, Live Co avait une dette totale de 1,3 million de livres sterling. Comme en 2021, aucun dividende n'a été déclaré pour l'année, et les pertes par action sont passées de 2,0 pence l'année précédente à 5,0 pence.

Live Co a déclaré avoir progressé au cours du semestre clos en juin 2023. Les recettes pour la période s'élevaient à 5,3 millions de livres sterling, soit plus du double des 2,6 millions de livres sterling enregistrés au premier semestre 2022. L'Ebitda avant éléments exceptionnels a atteint 828 000 GBP, contre une perte de 597 000 GBP l'année précédente. L'entreprise a également enregistré un bénéfice avant impôts de 138 000 GBP, contre une perte de 1,4 million de GBP l'année précédente.

L'incertitude subsiste quant à la capacité de Live Co à poursuivre son activité, a déclaré la société, ce qui l'a amenée à procéder à un examen stratégique de l'entreprise en 2023. La société s'est ensuite débarrassée d'actifs considérés comme "non essentiels", tels que les tournées de Lego BrickLive Mythical Beasts et Outer Space, peu performantes, vendues par Live Co pour 350 000 livres sterling en mai.

Live Co a également convenu avec les propriétaires de StART.Art d'annuler le projet d'acquisition des 80 % restants de la société, en échange de l'annulation de tous les montants dus jusqu'à concurrence de 500 000 GBP en espèces et de 519 800 GBP en actions. La société demandera aux actionnaires d'approuver l'annulation de l'acquisition au plus tard le 28 mars, après quoi elle conservera sa participation initiale de 20 %.

En juillet, la cotation des actions de Live Company a été suspendue en raison de retards dans la publication de ses résultats financiers pour 2022. Bien que ces derniers aient maintenant été publiés, Live Co a déclaré qu'elle resterait suspendue jusqu'à ce qu'elle ait conclu ses accords de refinancement, y compris un placement d'actions de 500 000 GBP convenu avec son courtier, CMC markets, mardi.

Le président David Ciclitira a également accepté de fournir à la société un prêt convertible de 1,2 million de livres sterling sur deux ans, dont 570 000 livres sterling ont été avancées.

Les administrateurs non exécutifs de la société ont accepté de convertir leurs jetons de présence, soit environ 221 193 GBP, en nouvelles actions ordinaires. En outre, certains autres créanciers ont accepté de convertir les 860 080 GBP dus par Live Co en nouvelles actions.

Live Co est également en "négociations avancées" avec un investisseur de référence pour un prêt de 1,5 million de livres sterling et une prise de participation potentielle dans la société. Cependant, Live Co note qu'il n'y a aucune garantie que ces négociations aboutissent.

Le président de Live Co, M. Ciclitira, a déclaré : "Les administrateurs se concentrent sur la voie de la rentabilité, en se basant sur la réduction des risques du modèle d'entreprise et sur la réduction des besoins de financement qui s'avèrent être un fardeau pour l'entreprise.

Les actions de Live Co se sont négociées pour la dernière fois à 2,08 pence chacune en juin 2023.

