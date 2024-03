Coca-Cola Europacific Partners plc est l'un des leaders mondiaux dans le domaine des biens de consommation. La société fabrique, déplace et vend certaines des marques les plus appréciées au monde - au service de 600 millions de consommateurs et aidant 1,75 million de clients dans 29 pays à se développer. Coca-Cola Europacific Partners plc combine la force et l'envergure d'une grande entreprise multinationale avec une connaissance experte et locale des clients qu'elle sert et des communautés qu'elle soutient.

Secteur Boissons non alcoolisées