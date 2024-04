Cognyte Software Ltd est une société basée en Israël. Son activité principale est axée sur la fourniture de logiciels de sécurité et d'analyse. La société conçoit des logiciels qui permettent aux gouvernements et aux entreprises de disposer de renseignements utiles pour accélérer les enquêtes de sécurité afin d'identifier, de neutraliser et de prévenir les menaces avec succès.

Secteur Logiciels