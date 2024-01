Colgate-Palmolive (India) Limited est une société basée en Inde qui fabrique et commercialise du dentifrice, de la poudre dentifrice, des brosses à dents, des bains de bouche sous la marque Colgate et des produits de soins personnels sous la marque Palmolive. La société opère dans un seul segment : Les soins personnels (y compris les soins bucco-dentaires), qui comprennent principalement des produits tels que les savons, les cosmétiques et les produits de toilette. Les produits de la société comprennent le dentifrice au charbon Colgate Max-Fresh, le dentifrice Colgate PerioGard, la brosse à dents KEEP, le dentifrice Visible White O2, la brosse à dents électrique avancée et la brosse à dents Super Flexi. La brosse à dents Visible White O2 est une brosse à dents dont les poils spiralés s'enroulent à 360 degrés et permettent d'éliminer les taches. L'entreprise collabore, par l'intermédiaire de son réseau de distributeurs ou autrement, avec un vaste réseau de grossistes divers, de magasins modernes et d'autres détaillants pour mettre ses produits à la disposition des clients. La société dispose d'environ quatre usines de fabrication en Inde.

Secteur Produits cosmétiques