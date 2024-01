Columbus McKinnon Corporation a nommé Kristine Moser au poste de vice-présidente, relations avec les investisseurs et trésorière. Dans le cadre de ses fonctions, Mme Moser rendra compte à Gregory P. Rustowicz, vice-président exécutif et directeur financier, et sera responsable de l'activité des marchés financiers ainsi que de l'établissement et du maintien de la communication avec les investisseurs et les analystes concernant le modèle d'entreprise, la stratégie à long terme, la gouvernance et les performances financières de la société. Kristy sera également responsable des opérations de trésorerie de Columbus McKinnon.

Mme Moser a plus de 15 ans d'expérience dans les relations avec les investisseurs, les marchés financiers, l'analyse financière, la planification stratégique et la communication. Elle rejoint Columbus McKinnon après avoir été récemment vice-présidente des relations avec les investisseurs et de la communication chez Driven Brands Inc. (Nasdaq : DRVN), la plus grande société de services automobiles d'Amérique du Nord. Auparavant, elle a occupé plusieurs postes à responsabilité dans le domaine des relations avec les investisseurs chez Petco Health and Wellness Company Inc, American Tire Distributors et Capital One Financial Corporation. Parallèlement à plusieurs de ses fonctions dans le domaine des relations avec les investisseurs, elle a dirigé des équipes de planification financière stratégique et de trésorerie. Elle a également dirigé la planification stratégique, la recherche d'entreprise et la gestion des risques d'entreprise chez Hanesbrands Inc. Mme Moser a obtenu une licence et un master en administration des affaires à l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill.