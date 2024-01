Consolidated Construction Consortium Limited nomme Kishor Kharat au poste d'administrateur supplémentaire - non exécutif et indépendant

Lors de sa réunion du 27 janvier 2024, le conseil d'administration de Consolidated Construction Consortium Limited a approuvé la nomination de M. Kishor Kharat en tant qu'administrateur supplémentaire, non exécutif et indépendant. Date de nomination et durée du mandat : 27 janvier 2024, pour une période de 5 années consécutives jusqu'au 26 janvier 2029, non soumis à la rotation. Le comité de nomination et de rémunération recommande au conseil d'administration d'approuver cette nomination. M. Kishor Kharat est titulaire d'un B. Com (Hons) LLB(Il) CAIIB et d'un MBA. Il est également titulaire d'un diplôme en informatique bancaire. Professionnel de la gestion et banquier reconnu, il possède 46 ans d'expérience dans le secteur bancaire et financier et dans les entreprises, dont 7 ans à l'étranger et 41 ans dans le secteur bancaire. Il siège au conseil d'administration de 17 organisations (dont les 3 sociétés actuelles et les 14 précédentes), dont plus de 6 ans en tant que directeur général et président-directeur général de 3 banques commerciales. Directeur général et PDG de l'Indian Bank - en l'espace de 16 mois seulement, il a fait passer la banque de l'état d'inactivité à celui de meilleure banque de l'Inde. Directeur général et PDG de l'IDBI Bank - la seule banque indienne de financement du développement qui a beaucoup contribué au développement de l'industrie et des infrastructures du pays. Directeur général et PDG de la Bank of Baroda (Trinand & Tabago) Ltd, aux Antilles, une filiale étrangère de la plus grande banque du secteur public. Il a également siégé aux conseils d'administration des entités suivantes. Directeur exécutif de l'Union Bank of India, directeur de l'EXIM Bank of India, président du conseil d'administration de Corp. Debt Restructuring (CDR) - Executive Group, président d'IDBI Capital Markets & Securities Ltd, président d'IDBI Trusteeship Services Ltd et président d'IDBI Asset Management Limited, président d'IDBI Intech Limited, président et administrateur exécutif du Stressed Asset Stabilization Fund (SASF), directeur d'IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd, président du conseil d'administration de l'Institut indien de l'entrepreneuriat et du développement, directeur de l'Association des institutions de financement du développement en Asie-Pacifique. Membre du conseil consultatif de l'autorité de régulation et de développement de l'assurance (IRDAI).

de régulation et de développement des assurances (IRDAI), membre du sous-comité de la RBI sur l'inclusion financière, président du comité pour la mise en œuvre des politiques de réservation (ministère des finances, gouvernement indien).

Il est actuellement engagé auprès des entreprises suivantes. Directeur - LIC Pension Funds Ltd, Directeur - CFM Asset Reconstruction Pvt Ltd, Directeur - ABIS Exports (India) Pvt Ltd. Il est également associé principal d'Amro Bucons LLP.