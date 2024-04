Constellation Brands, Inc. figure parmi les principaux producteurs américains de vins, de spiritueux et de bières. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit : - bières (76,2%) : marques Corona Extra, Corona Light, Modelo Especial, Modelo Negra, Modelo Chelada, Pacifico et Victoria ; - vins (17,6%) : marques Robert Mondavi, Simi, Mark Xest, Kim Crawford, Estancia, Clos du Bois, Black Box, etc. ; - spiritueux (2,7%) : marques Svedka Vodka, Casa Noble et High West ; - autres (3,5%). 97,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

Secteur Brasseurs