Constellium SE est une société basée en France qui assure le développement et la fabrication de produits et de solutions en aluminium. La société conçoit et fabrique des alliages avancés et des solutions techniques pour des applications telles que les voitures, les canettes de boisson, les avions, etc. Elle conçoit, développe et met au point des produits et des solutions en partenariat avec ses clients pour un large éventail de marchés, dont l'automobile, l'aérospatiale, l'emballage, la défense, le transport et l'industrie. La société exerce ses activités par le biais d'environ 28 sites de fabrication en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, et emploie 12 000 personnes dans le monde entier.

Secteur Aluminium