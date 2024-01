ContextLogic Inc. est une société de commerce électronique mobile. La société propose une plateforme d'achat basée sur la découverte, qui met en relation les produits des commerçants et les utilisateurs en fonction des préférences de ces derniers. Elle combine des capacités technologiques et de science des données et une expérience d'achat mobile basée sur la découverte pour créer une expérience d'achat visuelle, divertissante et personnalisée pour ses utilisateurs. Elle intègre des fonctions de gamification et du contenu généré par les utilisateurs, notamment des photos, des vidéos et des commentaires, ainsi qu'une gamme de produits pour améliorer l'expérience d'achat. Sa plateforme Wish met en relation plus de 24 millions d'utilisateurs actifs mensuels avec 170 000 marchands actifs dans le monde. Sa plateforme comprend un tableau de bord marchand avec des analyses intégrées pour aider les marchands à vendre plus de produits et à suivre leurs performances. ProductBoost est son outil de publicité native pour les marchands, qui les aide à promouvoir leurs produits sur la plateforme de la société. Ses offres logistiques permettent l'expédition directe de bout en bout d'une commande unique depuis le site d'un commerçant jusqu'à l'utilisateur.

Secteur Internet