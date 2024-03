Core & Main, Inc. est une société holding. L'entreprise fait progresser les infrastructures fiables avec un service local, dans tout le pays. La société est un distributeur spécialisé dans l'eau, les eaux usées, l'évacuation des eaux pluviales et les produits de protection contre les incendies, ainsi que les services connexes. Elle fournit des solutions aux municipalités, aux sociétés privées de distribution d'eau et aux entrepreneurs professionnels sur les marchés finaux municipaux, non résidentiels et résidentiels, à l'échelle nationale. Avec environ 320 sites aux États-Unis, la société offre à ses clients une expertise locale soutenue par une chaîne d'approvisionnement nationale. Ses 4 500 associés s'engagent à aider leurs communautés à prospérer grâce à des infrastructures fiables. L'offre de la société comprend des tuyaux, des vannes et des raccords, des produits d'évacuation des eaux pluviales, des produits de protection contre les incendies et des services de fabrication, ainsi que des produits et des technologies de comptage intelligents. La société est également un fournisseur de géosynthétiques et de produits de contrôle de l'érosion situé à Deshler, dans l'Ohio.

Secteur Machines et équipements industriels