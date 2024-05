CRA International, Inc. est un cabinet de conseil international spécialisé dans la fourniture de services de conseil économique, financier et de gestion. Elle propose des services de conseil dans deux domaines : le conseil en matière de litiges, de réglementation et de finances et le conseil en gestion. Elle fournit des services de conseil aux entreprises clientes et aux avocats dans le cadre d'une série de litiges et de procédures réglementaires, en proposant des recherches et des analyses, des témoignages d'experts et un soutien dans les litiges et les procédures réglementaires dans tous les domaines de la finance, de la comptabilité, de l'économie, de l'assurance, de la juricomptabilité et de l'investigation. Elle utilise également son expertise en économie, en finance et en affaires pour offrir des services aux cabinets d'avocats, aux entreprises et aux agences gouvernementales. Ses services de conseil en gestion comprennent le développement de stratégies, l'amélioration des performances, la stratégie d'entreprise et l'analyse de portefeuille, l'estimation de la demande du marché, les stratégies de tarification des nouveaux produits, les enquêtes et les études de marché, l'évaluation de la propriété intellectuelle et d'autres actifs, et d'autres services.

