Crocs, Inc. se consacre à la conception, au développement, au marketing, à la distribution et à la vente de chaussures et d'accessoires de style de vie décontracté pour les femmes, les hommes et les enfants. La collection des marques Crocs de la société contient le matériau Croslite, une technologie propriétaire de chaussures moulées. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'Amérique du Nord pour la marque Crocs, qui opère aux États-Unis et au Canada ; l'Asie-Pacifique pour la marque Crocs, qui opère en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande ; l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine (EMEALA) pour la marque Crocs ; et (iv) la marque HEYDUDE. La société vend ses produits dans environ 85 pays, par le biais de deux canaux de distribution : la vente en gros et la vente directe au consommateur. Son réseau de vente en gros comprend des détaillants multimarques nationaux et internationaux, des magasins partenaires monomarques, des détaillants en ligne et des distributeurs. Son canal de distribution directe au consommateur comprend des magasins de détail exploités par la société, des sites de commerce électronique exploités par la société et des places de marché tierces.

Secteur Chaussures