Cross Country Healthcare, Inc. est une société de conseil et de solutions technologiques pour la main-d'œuvre. La société opère à travers deux segments : Nurse and Allied Staffing (dotation en personnel infirmier et paramédical) et Physician Staffing (dotation en personnel médical). Le secteur Nurse and Allied Staffing fournit des solutions de main-d'œuvre et des solutions traditionnelles de recrutement, de recrutement et de talents à valeur ajoutée, y compris le placement temporaire et permanent d'infirmières et de professionnels paramédicaux locaux et itinérants, le placement temporaire de leaders dans le domaine de la santé au sein des services infirmiers, paramédicaux, médicaux, des ressources humaines et des programmes de services gérés (MSP), des services de soins à domicile et des services d'externalisation. Le segment Physician Staffing fournit des médecins dans de nombreuses spécialités, ainsi que des infirmières anesthésistes diplômées, des infirmières praticiennes et des auxiliaires médicaux en tant que contractants indépendants pour des missions temporaires sur l'ensemble du territoire des États-Unis dans divers établissements de santé, tels que des établissements de soins aigus et non aigus, des cabinets médicaux de groupe et des établissements publics.

