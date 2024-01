DASSAULT SYSTÈMES : Deutsche Bank passe à l'achat

Deutsche Bank a annoncé mardi avoir relevé son conseil sur le titre Dassault Systèmes de 'conserver' à 'achat', soulignant la faiblesse de la valorisation du groupe français.



En dépit du récent rebond boursier ayant suivi les résultats de 3ème trimestre, le titre se traite toujours avec une décote de l'ordre de 20% par rapport à ses plus hauts de la fin 2021, fait-il remarquer.



Sa valorisation se situe ainsi entre 12% et 20% en-dessous de ses moyennes à cinq ans en termes de PER 2024 et 2025, ajoute-t-il, là où son concurrent américain PTC a récemment établi de nouveaux plus hauts historiques.



Avec une adoption croissante de la plateforme 3DExperience attendue dans l'automobile, un redressement en vue pour Solidworks et une réaccélération à attendre dans les sciences de la vue d'ici à 2025, sans compter des indices d'activité PMI qui évoluent à des niveaux planchers, Deutsche estime qu'il s'agit du bon moment pour se montrer plus positif sur ce qu'il considère comme un leader de grande qualité sur le marché des logiciels d'ingénierie.



Son objectif de cours passe ainsi de 40 à 55 euros.



