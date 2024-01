Data#3 Limited est un fournisseur de solutions et de services informatiques basé en Australie. La société se concentre sur la fourniture de solutions de technologie de l'information, qui s'appuient sur sa gamme de produits et de services. Ses solutions technologiques comprennent le cloud, le lieu de travail moderne, la sécurité, les données et l'analyse, ainsi que la connectivité. Ses solutions cloud proposent des solutions de centre de données décrochées pour améliorer l'efficacité de l'entreprise, réduire les coûts et faire évoluer les exigences technologiques des clients dans des environnements informatiques hybrides. Ses solutions de modern workplace optimisent les environnements informatiques des clients et les aident à exploiter pleinement la valeur de leurs actifs technologiques. Ses solutions de sécurité sont conçues pour aider ses clients à naviguer dans les complexités de la cybersécurité et dans un paysage de menaces en constante évolution. Ses solutions de connectivité permettent aux clients de se connecter aux réseaux d'entreprise et aux informations sur n'importe quel appareil. Ses solutions de services comprennent le conseil, l'approvisionnement, les services de projet, les services d'assistance, les services gérés et le recrutement.

Secteur Services et conseils en informatique