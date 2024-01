Definitive Healthcare Corp. est un fournisseur de renseignements commerciaux sur les soins de santé. La société propose des solutions par le biais de sa plateforme SaaS (Software-as-a-Service), qui fournit des informations sur les prestataires de soins de santé et leurs activités afin d'aider ses clients à optimiser le développement de leurs produits, la planification de la mise sur le marché et l'exécution des ventes et du marketing. Sa plateforme offre un moteur d'intelligence artificielle (IA) et une plateforme SaaS frontale intuitive. La plateforme de la société intègre des analyses approfondies et la science des données pour aider les clients à prendre des décisions stratégiques fondées sur des données, telles que la recherche de nouveaux marchés à pénétrer, l'élaboration de stratégies complètes de mise sur le marché, l'accès à des informations tactiques pour aider à cibler les bons décideurs et l'amélioration des taux de réussite grâce à des informations contextuelles détaillées. L'entreprise fournit des services aux sociétés biopharmaceutiques et d'appareils médicaux, aux sociétés de technologies de l'information dans le domaine de la santé, aux prestataires de soins de santé et à d'autres entreprises diversifiées.

Secteur Logiciels