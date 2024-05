Delek US Holdings, Inc. est une société diversifiée d'énergie en aval qui possède des actifs dans le raffinage du pétrole, la logistique, les pipelines, les carburants renouvelables et la vente au détail dans les magasins de proximité. Les segments de la société comprennent le raffinage, la logistique et la vente au détail. Le secteur du raffinage traite le pétrole brut et d'autres matières premières pour la fabrication de carburants de transport, y compris diverses qualités d'essence, de carburant diesel et de carburant aviation, d'asphalte et d'autres produits à base de pétrole. Le secteur du raffinage possède et exploite également trois installations de production de biodiesel et d'activités connexes, situées à Crossett (Arkansas), Cleburne (Texas) et New Albany (Mississippi). Le secteur de la logistique s'occupe de la collecte, du transport, du déchargement et du stockage de pétrole brut et de gaz naturel, du stockage de produits intermédiaires et de matières premières, ainsi que de l'évacuation et du recyclage de l'eau. Le secteur de la vente au détail comprend les activités des magasins de proximité en propriété et en location situés dans l'ouest du Texas et au Nouveau-Mexique.

Indices liés Russell 2000