DFS Furniture plc est une société basée au Royaume-Uni, qui est un détaillant de meubles de salon et de meubles rembourrés. La société exploite un réseau de vente au détail physique et numérique intégré de salles d'exposition de meubles de salon et de sites Web au Royaume-Uni et en République d'Irlande. Les marques de la société comprennent DFS, Dwell et Sofology. Les marques DFS et Sofology sont les détaillants de canapés au Royaume-Uni. La société exerce ses activités dans trois secteurs : DFS, Sofology et Autres. Le segment DFS se consacre à la vente au détail de meubles rembourrés et de produits connexes par l'intermédiaire des magasins et des sites web des marques DFS et Dwell. Le segment Sofology se consacre à la vente au détail de meubles rembourrés et de produits connexes par l'intermédiaire de magasins et de sites web de la marque Sofology. Le secteur "Autres" se consacre à la fabrication de meubles rembourrés et à la fourniture d'une logistique contractuelle. La société exploite trois usines de produits finis au Royaume-Uni.

Secteur Mobiliers de maison