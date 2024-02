Digi International Inc. est un fournisseur mondial de produits, de services et de solutions de connectivité pour l'Internet des objets (IoT). La société aide ses clients à déployer, surveiller et gérer des infrastructures de communication critiques. Ses segments comprennent les produits et services IoT, et les solutions IoT. Le segment Produits et services IoT propose des produits et des services qui aident les fabricants d'équipements d'origine ainsi que les entreprises et les gouvernements clients à créer et à déployer des solutions de connectivité IoT sécurisées. Il s'agit notamment de modules embarqués et sans fil, de serveurs de console, de routeurs d'entreprise et industriels ainsi que d'autres équipements de gestion d'infrastructure pour répondre aux exigences de ses clients en matière de communication IoT. Ce segment fournit également à ses clients une plateforme de gestion des appareils ainsi que d'autres services professionnels pour leur permettre de capturer et de gérer les données des appareils connectés aux réseaux. Le segment des solutions IoT comprend l'activité SmartSense by Digi et l'activité de réseau géré en tant que service.

Secteur Communications et réseautage