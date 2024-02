Digital Realty Trust, Inc. est spécialisé dans le développement, la détention et la gestion de centres de données. En outre, le groupe propose des solutions et des services d'interconnexion à destination des opérateurs de télécommunication et des entreprises. A fin 2022, le portefeuille immobilier est composé de 316 centres implantés aux Etats-Unis (132), en Europe (114), Amérique Latine (34), en Afrique (14), en Asie (13), en Australie (6) et au Canada (3).

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé