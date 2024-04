Dime Community Bancshares, Inc. est une société holding bancaire. La société fournit des services bancaires et financiers commerciaux par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, la Dime Community Bank (la banque). Elle fournit des services bancaires complets aux entreprises et aux particuliers, notamment en acceptant les dépôts à terme, les dépôts d'épargne et les dépôts à vue des entreprises, des particuliers et des municipalités locales. Elle propose également les programmes Certificate of Deposit Account Registry Service (CDARS) et Insured Cash Sweep (ICS). En outre, elle offre des services de traitement des cartes de crédit et de débit, des guichets automatiques, des services de gestion de trésorerie, des services de boîte postale, des services bancaires en ligne, des services de saisie de dépôts à distance, des coffres-forts, des comptes de retraite individuels ainsi que des services d'investissement par l'intermédiaire de Dime Financial Services LLC. Par l'intermédiaire de sa filiale d'assurance titres, la banque agit en tant que courtier pour les services d'assurance titres. Elle exploite 60 succursales réparties sur Long Island et la ville de New York.

Secteur Banques