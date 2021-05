Lire la suite DIRTT Environmental Solutions, Ltd. est une entreprise manufacturière dotée d'une plate-forme de visualisation de logiciels et de réalité virtuelle, avec une fabrication verticalement intégrée qui conçoit, configure et fabrique des solutions d'intérieur préfabriquées utilisées dans des espaces commerciaux dans toute une série d'industries et d'entreprises. La société combine la conception de produits avec le... Secteur Fournitures de construction et installation Agenda 06/05 | 16:00 Présentation des résultats