Donnelley Financial Solutions, Inc. est un fournisseur de logiciels et de solutions technologiques en matière de réglementation financière et de conformité. La société fournit des solutions en matière d'enregistrement réglementaire et de transactions par le biais de ses logiciels, de ses services technologiques et de ses solutions d'impression et de distribution. Ses secteurs d'activité sont les suivants : Marchés des capitaux - Solutions logicielles (CM-SS), Marchés des capitaux - Gestion de la conformité et de la communication (CM-CCM), Sociétés d'investissement - Solutions logicielles (IC-SS) et Sociétés d'investissement - Gestion de la conformité et de la communication (IC-CCM). Le segment CM-SS fournit des solutions logicielles aux entreprises publiques et privées. Le segment CM-CCM fournit des services technologiques et des solutions d'impression et de distribution aux entreprises publiques et privées. Le segment IC-SS fournit des solutions logicielles qui permettent aux clients de stocker et de gérer les informations relatives à la conformité et à la réglementation. Le segment IC-CCM fournit aux clients des solutions technologiques pour la création, l'archivage et la distribution de communications réglementaires.

