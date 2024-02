DraftKings Inc. est une société de jeux et de divertissements sportifs numériques. La société fournit aux utilisateurs des paris sportifs, des casinos en ligne et des produits de sports de fantaisie quotidiens, ainsi que des médias et d'autres produits de consommation en ligne. Ses segments comprennent le B2C (business-to-consumer) et le B2B (business-to-business). Le segment B2C comprend les produits de paris sportifs, d'iGaming et de DFS de la marque DraftKings, ainsi que d'autres produits de consommation en ligne, et les produits de paris sportifs et d'iGaming de la marque GNOG. Avec ses produits de marque DraftKings, elle offre aux utilisateurs un produit intégré unique qui propose un seul compte, un seul portefeuille, un système de paiement centralisé et des contrôles de jeu responsables. Son segment B2B est engagé dans la conception et le développement de logiciels de paris sportifs et de jeux de casino. Ses services B2B sont fournis par l'intermédiaire de ses logiciels, et ses offres de services complémentaires comprennent le trading et la gestion des risques, ainsi que l'assistance en matière de reporting, de gestion de la clientèle et d'exigences réglementaires en matière de reporting.

Secteur Casinos et jeux