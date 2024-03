Les ventes avaient déjà été annoncées à 23,993 millions d’euros, soit une augmentation de 75 % par rapport à l’année dernière. La marge brute a été revue légèrement à la hausse à 3,673 millions d’euros, soit une augmentation de 27% par rapport à l’année dernière et en hausse par rapport à l’estimation précédente de 3,394 millions d’euros. L’EBIT s’est également considérablement amélioré, passant de -22,039 millions d’euros à -5,287 millions d’euros, bien qu’il soit inférieur à notre estimation de -4,434 millions d’euros, car nous avions notamment prévu des niveaux de dépréciation plus faibles. Par conséquent, le résultat net a été inférieur à nos estimations, passant de -26,321 millions d’euros à -6,042 millions d’euros (estimation AlphaValue : -2,893 millions d’euros), en raison d’une charge fiscale plus élevée que prévu. Les fonds propres s’élèvent à 20 millions d’euros, suite à deux augmentations de capital en 2023. Pour 2024, les ventes et les marges devraient encore s’améliorer, la société se concentrant sur le développement commercial de son offre de drone en tant que service.

Une amélioration notable de la rentabilité

L’amélioration de la marge d’EBIT de -160% à -22% est tout d’abord due à la forte augmentation des ventes ainsi qu’aux efforts sur les charges externes qui ont légèrement diminué de -3,8 M€ à -3,6 M€, une performance notable dans ce contexte de forte croissance, atténuant l’effet de la hausse de 0,55 M€ des charges de personnel liée aux récentes acquisitions de Lorenz et Air Marine. La différence provient également des provisions élevées de l’année dernière liées aux drones Aquiline (15,1 millions d’euros) qui ont fourni une base de comparaison favorable.

En conséquence, le résultat net a été inférieur à notre estimation à -6,042 M€ contre -26,321 M€ (estimation AlphaValue : -2,893 M€) en raison de l’annulation d’une petite partie des pertes fiscales reportées, générant une charge d’impôt ponctuelle de 0,5 M€.

Profil financier renforcé

La dette nette est restée stable à 3,7 M€ à fin 2023 (fin 2022 : 3,6 M€), bien que le bilan ait été renforcé depuis par la levée de fonds de 2,5 M€ réalisée début 2024, préparant l’entreprise à une nouvelle phase de croissance de ses ventes. L’impact négatif du résultat net a déjà été atténué en 2023 par deux levées de fonds, améliorant les capitaux propres d’environ 4,2 millions d’euros en glissement annuel.

*Perspectives optimistes pour 2024

Le groupe avait déjà annoncé il y a un mois qu’il s’attendait à un doublement du chiffre d’affaires (T1 23 : 1,6 M€) et de la marge brute (T1 23 : 0,32 M€) permis par l’achèvement retardé du contrat de distribution de 20 M€ et également la bonne dynamique des services à plus forte marge aux États-Unis notamment.

En 2024, la croissance du chiffre d’affaires devrait être portée par l’expansion géographique, au Moyen-Orient via son nouveau partenariat de distribution avec un acteur basé dans cette région et, en Europe et au Canada, pour l’offre de drone as a service. En outre, le nouveau drone Kobra, produit en Europe, devrait contribuer au chiffre d’affaires au second semestre, car il répond aux besoins opérationnels des polices et des armées européennes tout en satisfaisant aux exigences en matière de sécurité des données.

La société a souligné son engagement à maintenir une discipline en matière de coûts en 2024, en externalisant une partie des nouveaux contrats générés par son offre de drone en tant que service à des “ambassadeurs” (11 pour l’instant), tout en sacrifiant peu la marge de c.60% pour ce type de contrats. Dans le même temps, les capex sont attendus en forte baisse (c. -50%), l’offre de produits (Linedrone, Hercules et surtout le nouveau Kobra) étant désormais complète. L’entreprise exercera ainsi son levier opérationnel et devrait entrer dans un cercle vertueux vu que ces effets sont appelés à se poursuivre en 2025, rapprochant ainsi l’horizon de la rentabilité opérationnelle.