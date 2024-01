Drone Volt est spécialisé dans la conception, l'assemblage et la commercialisation de drones terrestres et aériens télécommandés destinés aux secteurs des médias (notamment de la diffusion de chaînes TV), de la sécurité et de la surveillance, du transport, de l'agriculture et de la topographie. Le groupe propose également des prestations de formation et d'assistance technique. La répartition géographique du CA est la suivante : France (22,4%), Europe (69,1%) et autres (8,5%).

Secteur Industrie aérospatiale et de défense