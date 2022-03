Duos Technologies Group, Inc. se concentre sur la conception, le développement et l'exploitation de solutions technologiques intelligentes à l'appui des entreprises ferroviaires, logistiques et intermodales. Le portefeuille de la société comprend centraco et truevue360. Centraco est une plateforme logicielle de gestion de l'information d'entreprise qui consolide les données et les événements provenant de sources...