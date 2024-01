Dürr est spécialisé dans la conception et la construction d'ateliers de peinture clés en main destinés au secteur automobile. En outre, le groupe fabrique et commercialise des machines pour le travail du bois. Le CA par activité se répartit comme suit : - conception et construction de cabines de peinture (48,3%). Dürr produit parallèlement des systèmes d'assemblage, de pulvérisation de peinture et de purification de l'air ; - production de machines pour le travail du bois (32,9%) ; - fabrication de systèmes de mesure (18,8%) : destinés à l'assemblage de véhicules. En outre, le groupe fabrique et vend des systèmes de filtration et de nettoyage industriel destinés aux secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, de l'électricité, de l'électronique et de la mécanique. La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (13,1%), Europe (29,3%), Asie-Afrique-Australie (30,5%) et Amériques (27,1%).

Secteur Machines et équipements industriels