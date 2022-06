Eiffage S A : Le club industriel Sekoya accueille un nouveau partenaire et annonce les lauréats du 4eappel à solutions bas carbone et innovantes

C'est ainsi par exemple que la start-up Circouleur, lauréate de la 1ère édition, qui fabrique et commercialise des peintures acryliques professionnelles composées à plus de 70 % de matière recyclée, est intervenue sur le chantier de la tour Hypérion à Bordeaux et plus récemment a fourni l'ensemble des peintures pour un programme de 127 logements à La Rochelle. Autre exemple, SAS Minimum, lauréate du 2e appel à solutions, est en train de développer une nouvelle gamme d'interrupteurs recyclés avec Legrand.

En trois éditions, ce sont près de 200 solutions innovantes qui ont été déposées sur Sekoya par des start-ups, PME et ETI. Parmi elles, 14 sociétés ont été désignées lauréates et une vingtaine d'expérimentations ont été initiées avec les partenaires du club : de l'étude de faisabilité à l'association des solutions à des réponses à appels d'offres ou à la mise en œuvre sur des projets.

Pour rappel, la plateforme Sekoya créée en 2019 a pour but d'identifier des solutions bas carbone et d'accompagner leurs concepteurs dans leur développement pour une mise en œuvre à grande échelle en leur permettant d'intégrer des appels d'offres. Ces innovations œuvrent au service d'un développement durable partagé puisque disponibles pour tous les acteurs du secteur.

La SMA BTP, assureur leader des professionnels du BTP et de l'immobilier, vient en effet de rejoindre l'initiative Sekoya qui lui offre l'opportunité d'engager la communauté des assurances dans une démarche proactive face aux enjeux du changement climatique. À cette occasion, la SMA BTP a rappelé son rôle premier de prévention et sa responsabilité de concourir à la mutualisation des risques.

Le groupe Eiffage et Impulse Partners se sont réunis ce mercredi 22 juin avec leurs partenaires CEEBIOS, Covivio, le CSTB, Gerflor, Legrand, Lited, Rexel, l'Union Sociale pour l'Habitat et Vicat, pour accueillir un nouveau membre du club industriel et sélectionner les lauréats du 4e appel à solutions de la plateforme Sekoya.

et annonce les lauréats du 4e appel à solutions bas carbone et innovantes

Tergys combine une solution de micro-méthanisation de biodéchets et de traitement décentralisé des eaux usées pour une réutilisation à usages non potables à l'échelle du quartier. Ce système conteneurisé, autonome en énergie, permet la production de biogaz.

Terra Innova valorise les terres excavées de chantier vers l'agriculture et l'environnement. Ces apports de terres permettent de recréer des sols fertiles chez les agriculteurs locaux, de réaménager les territoires et de créer des paysages résilients.

Le projet a pour objectif la production de substrats de sol et de toiture en économie circulaire et en insertion à partir des déchets du territoire (terres excavées, matières de déconstruction, composts) en alternative à la prédation de terres végétales dans les zones agricoles.

En quelques mois, 64 solutions ont été soumises sur la plateforme Sekoya dont 45 par des start-ups et 19 par des PME. 7 ont été préselectionnées pour concourir en final et ont été présentées ce mercredi 22 juin devant les représentants du club industriel.

Contacts Presse Sekoya

Eiffage

Bénédicte Dao / Tél. : +33 1 71 59 22 28 / benedicte.dao@eiffage.com

Impulse Partners

Thomas Le Diouron / Tel: +33 1 84 16 33 31 / contact@impulse-partners.com

À propos d'Eiffage

Eiffage, l'un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l'énergie systèmes et des concessions. Le Groupe s'appuie sur l'expérience de ses 73 500 collaborateurs et a réalisé, en 2021, un chiffre d'affaires de 18,7 milliards d'euros, dont 27 % à l'international.

propos d'Impulse Partners

Spécialiste de l'accélération de l'innovation dans les secteurs de la construction, des infrastructures, de la ville et de l'énergie, Impulse Partners développe des écosystèmes rapprochant start-up et solutions innovantes avec les grands donneurs d'ordres, les collectivités locales et les investisseurs spécialisés. Nos équipes détectent les startup les plus innovantes et les plus prometteuses dans le but de les connecter aux leaders de l'industrie afin d'accélérer leur développement et la mise en œuvre des innovations.