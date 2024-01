Electronic Arts Inc. figure parmi les 1ers développeurs et éditeurs nord-américains de logiciels de jeux vidéo. Le groupe commercialise des jeux à destination des consoles (59,8% du CA ; PlayStation 3 et 4, Xbox 360 et Xbox One, etc.), des téléphones mobiles (16,9%) et autres (23,3% ; notamment ordinateurs et tablettes). Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - logiciels de jeux numériques (73,9%) : à télécharger via Internet. Le groupe propose également des logiciels tiers ; - logiciels de jeux sur support physique (26,1%). 42,4% du CA est réalisé en Amérique du Nord.

Secteur Logiciels