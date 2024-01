Elemental Altus Royalties Corp. est une société canadienne de redevances sur les métaux précieux. La société possède une dizaine de redevances en production et un portefeuille diversifié d'actifs au stade de la pré-production et de la découverte. La société se concentre sur l'acquisition de redevances non plafonnées et de flux de redevances sur des mines en production ou en quasi-production exploitées par des contreparties établies, ainsi que sur la génération de redevances sur de nouvelles découvertes. Le portefeuille de la société comprend Karlawinda, Caserones, Wahgnion, Ming, Bonikro, Mercedes, Ballarat, Amancaya, South Kalgoorlie, Mt. Pleasant et des redevances de pré-production. Le projet aurifère Karlawinda est situé dans la région de Pilbara en Australie occidentale, à plus de 70 kilomètres par la route au sud-est de la ville de Newman. La mine de Caserones est située dans la région d'Atacama, dans le nord du Chili. La mine de Wahgnion est située au sud-ouest du Burkina Faso. La mine d'or à ciel ouvert de Bonikro est située en Côte d'Ivoire, à environ 230 kilomètres au nord-ouest d'Abidjan.

Secteur Sociétés minières intégrées