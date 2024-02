Emerson Electric Co. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits technologiques. En outre, le groupe propose des prestations d'ingénierie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits de gestion et d'optimisation des procédés (63,1%) : instruments de mesure et d'analyse, vannes de contrôle, régulateurs, systèmes de contrôle et logiciels d'automatisation et d'optimisation ; - produits de génie climatique (26,5%) : produits de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération (compresseurs, thermostats, valves, etc.) pour les applications résidentielles, industrielles et commerciales ; - systèmes d'alimentation, de climatisation et de connectivité (10,4%) : onduleurs, armoires de climatisation de précision, baies, etc. destinés aux équipements informatiques, médicaux, industriels et de télécommunications. A fin septembre 2022, le groupe dispose de près de 170 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (56,1%), Asie-Moyen Orient-Afrique (27,8%) et Europe (16,1%).

Secteur Equipements et composants électriques