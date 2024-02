Encavis AG, anciennement Capital Stage AG, est un producteur d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables basé en Allemagne. La société investit dans des parcs solaires et éoliens, qu'elle exploite également. La société divise ses activités en quatre segments : Parcs solaires, qui s'occupe de l'acquisition et de l'exploitation de parcs photovoltaïques (PV) au sol ; Parcs éoliens, qui s'occupe de l'acquisition et de l'exploitation de parcs éoliens terrestres ; Clients institutionnels, qui, par l'intermédiaire d'Encavis Asset Management AG, propose des portefeuilles personnalisés ou des solutions de fonds pour les investissements dans les énergies renouvelables, et Services techniques, responsable de l'exploitation technique et de la maintenance des parcs PV. La société se concentre sur l'acquisition de parcs solaires et éoliens finis et déjà raccordés au réseau électrique. La Société exploite plus de 160 parcs solaires et plus de 60 parcs éoliens en Europe, notamment en Allemagne, en Italie, en France et au Royaume-Uni.