enCore Energy Corp. est une société diversifiée de développement de l'uranium par récupération in situ (ISR). La société est engagée dans l'acquisition et l'exploration de propriétés de ressources aux États-Unis. Elle détient un portefeuille d'actifs uranifères situés au Texas, au Nouveau-Mexique, au Wyoming, en Utah et en Arizona. Ses projets comprennent Moonshine Springs, Centennial Uranium, Nose Rock, Treeline, Crownpoint, Hosta Butte, West Largo, Dewey Burdock, Kingsville Dome, Rosita, Upper Spring Creek, Butler Ranch, Ticaboo, Gas Hills, Dewey Terrace, Juniper Ridge et Alta Mesa. Le projet Moonshine Springs est situé dans le comté de Mohave, en Arizona. Le projet Centennial Uranium est situé dans la partie ouest du comté de Weld, dans le nord-est du Colorado. Le projet Nose Rock est situé dans le comté de McKinley, au Nouveau-Mexique. Le projet Alta Mesa est un projet ISR et une installation de traitement central entièrement autorisés et construits. Le projet Dewey-Burdock est un projet d'uranium ISR situé dans le district uranifère d'Edgemont, dans le Dakota du Sud.

